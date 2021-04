Salzburg kann Rapids Traum platzen lassen

Gemeint war der Titeltraum der Hütteldorfer. Seit 2008 hecheln die Wiener vergeblich der 33. Meisterschaft hinterher. Zu übermächtig präsentierten sich die Bullen vor allem in den letzten sieben Jahren. Weshalb Kühbauer sagt: „Salzburg bleibt der Favorit.“ Man wolle sich aber auch im Spitzenspiel am Sonntag so präsentieren wie zuletzt. „Das muss jetzt eine Woche in alle Köpfe.“