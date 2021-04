Cobra-Einsatz in Oststeiermark wegen Posting

Ein Oststeirer bedrohte auf sozialen Medien Politiker mit einer Pumpgun. Weil befürchtet wurde, dass der 62-Jährige eine Waffe besitzt, wurde die Spezialeinheit Cobra hinzugezogen. Der Betrunkene wurde in der Nacht auf Mittwoch in seinem Haus in Bad Gleichenberg festgenommen. Er beteuerte, dass er niemanden ernsthaft verletzen wollte.