Wöginger, Maurer: Kein türkis-grünes Stimmungstief

„Wer so ein Jahr miteinander besteht ...“

Man habe von Beginn der Koalition an gewusst, dass ÖVP und Grüne zwei unterschiedliche Parteien seien, meinte Maurer. Die Zusammenarbeit im Parlament funktioniere „sehr gut und professionell“, man arbeite konstruktiv, versicherte die grüne Klubobfrau. „Wer so ein Jahr miteinander besteht, der ist in der Lage, auch alles andere gemeinsam zu bewerkstelligen“, pflichtete Wöginger mit Verweis auf die Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen bei.