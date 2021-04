Mehr als 3000 neue Corona-Fälle in 24 Stunden

Am Mittwoch schnellte die Zahl der Neuinfektionen wieder in die Höhe: 3010 neue Corona-Fälle sind in den vergangenen 24 Stunden (Stand: Mittwoch, 9.30 Uhr) in Österreich verzeichnet worden. Insgesamt wurden 520.000 Tests durchgeführt. Die Zahl der Spitalspatienten steigt weiter an.