Einarmiger (!) Motocrosser stirbt bei Horror-Crash

Nun ist das Entsetzen in der Szene und vor allem auch in der engeren Heimat des verunglückten Motocrossers groß. „Die traurige Nachricht […] bricht mir das Herz“, erklärte etwa mit Sergio Unac der Gouverneur der Heimatprovinz Zapatas. „In San Juan werden wir uns an ihn für immer als großen Sportsmann und großen Kämpfer erinnern.“