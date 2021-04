Oster-Bilanz: „Blitzlichtgewitter“ auf A9

Deutliches Plus

Im gesamten Bundesland ahndete die steirische Polizei am vergangenen Osterwochenende (Fr-Mo) insgesamt 4839 Geschwindigkeitsübertretungen. Im Vergleich zum sehr niedrigen Vorjahresniveau (coronabedingter Rückgang des Verkehrsaufkommens von bis zu 60%) entspricht das einem Plus von 2041 festgestellten Übertretungen (2020: 2798).