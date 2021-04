Nach Wien: Intensivpatienten-Höchststand in NÖ

Nachdem Wien bedenkliche Höchststände bei den Corona-Intensivpatienten gemeldet hatte, ist nun auch in Niederösterreich eine bedenkliche Anzahl erreicht worden. In Niederösterreichs Spitälern sind am Ostermontag 123 Corona-Patienten auf Intensivstationen betreut worden. Dieser Wert stellt den bisherigen Höchststand dar. „Die Situation ist denkbar ernst und sie ist beunruhigend“, sagte Bernhard Jany von der NÖ Landesgesundheitsagentur am Montagabend dem ORF. Mit einem weiteren Anstieg wurde gerechnet.