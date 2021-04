Sturm: Zwischen Anfänger und Musterschüler

Aufgegeben wird ein Brief

Klar ersichtlich war auch das unterschiedliche Auftreten der Grazer in der Mozartstadt. In den ersten elf Minuten lief man den schnellen Salzburgern wie Anfänger hinterher. Ab dem Tor von Amadou Dante, der seinen ersten Bundesliga-Treffer für Sturm erzielte, mutierten die Schwarzen dann aber zum „Musterschüler“, lieferten dem Favoriten ein Duell auf qualitativ hohem Niveau. „Auf der einen Seite war da die katastrophale Startphase, in der uns auch die Basics gefehlt haben - vom Läuferischen her war’s etwa eine der fünf schwächsten Halbzeiten von uns. Andererseits haben wir nach der Pause läuferisch die beste Hälfte der Saison hingelegt“, so Ilzer, der selbst unermüdlich an der Linie kurbelte, bei aussichtslosem Stand seine Truppe anpeitschte. „Dieses Gefühl hat mir auch die Mannschaft gegeben. Es war cool zu sehen, dass das Spieler sind, die immer dran glauben und nie aufgeben.“