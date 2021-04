Doppelt hält besser: Graz als Volleyball-Macht

Dieser Karsamstag ging in die UVC-Geschichte ein! Denn um punkt 21:44 Uhr zogen die Grazer Volleyballer das erste Mal überhaupt in der Klubhistorie in die Finalserie der Bundesliga ein. Kurz zuvor sorgte Legionär Jose mit einem Geniestreich für den 3:0-Sieg im entscheidenden Halbfinale gegen Waldviertel. „Im wichtigsten Spiel der Saison haben wir auch unsere beste Leistung gezeigt“, strahlte Sportchef Fred Laure.