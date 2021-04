100 lahme Impf-Tage | Glaubwürdigkeit verloren

Das impflahme Österreich hat „Agenda Austria“ jetzt mit den Impf-Weltmeistern Israel, USA und Großbritannien verglichen. Und errechnet, was uns das Schneckentempo - selbst die WHO bezeichnete jüngst das Impftempo in den EU-Ländern als „inakzeptabel“ - bei der Immunisierung gegen Covid-19 kostet: Es sind viele Milliarden! Unterdessen wird in Österreich von politischer Seite beruhigt bzw. beschwichtigt - je nachdem, wie man die Argumentation einordnet. Am Wochenende hatte bekanntlich Bundeskanzler Kurz versprochen, binnen 100 Tagen seien alle Österreicher, die es wollen, zumindest einmal geimpft. Da läuft die Zeit, gesagt hat er das am vergangenen Samstag, somit wären es heute schon nur noch 97 Tage… Auch im Gesundheitsministerium macht man auf Optimismus. Österreich befinde sich im europäischen Spitzenfeld heißt es. Freilich wissen wir (siehe WHO oben!), dass die EU-Länder, um einen Vergleich mit dem Fußball heranzuziehen, höchstens Zweitliga-Niveau erreicht. Gestern Nachmittag vermeldete Österreich, genau 100 Tage nach dem zelebrierten Impfstart zu Weihnachten, dass 16,38 Prozent der impfbaren Bevölkerung in Österreich eine erste Impfdosis erhalten haben. Na, da ist nach diesen 100 lahmen Impf-Tagen in den nächsten 100 Tagen ganz schön was aufzuholen!