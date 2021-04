Zahlreiche Verletzte nach Krawallen in Nordirland

Gruppen von überwiegend Jugendlichen bewarfen Polizisten wiederholt mit Steinen, Flaschen, Feuerwerkskörpern und Molotow-Cocktails, wie unter anderen die „BBC“ am Sonntag berichtete. In Newtownabbey und Carrickfergus in der Nähe von Belfast setzten die Randalierenden nach Angaben der Behörden auch Autos und Mülltonnen in Brand. Der Konflikt wird durch den Streit im Zuge des Brexits zusätzlich angefacht.