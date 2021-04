67 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden

Aktuell sind im Burgenland 1.312 Menschen mit dem SARS Virus infiziert, 14.796 Personen sind bereits genesen. Leider ist auch ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen. Ein 88-jähriger Mann aus dem Bezirk Mattersburg ist verstorben. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 82 an COVID-19 erkrankte Personen behandelt, davon sind 21 auf der Intensivstation. 2.999 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.