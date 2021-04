Mit Auto gegen Bäume gekracht und überschlagen

Spektakulärer Unfall am Sonntagabend im Tiroler Unterland: Nachdem ein 30-Jähriger in Steinberg am Rofan (Bezirk Schwaz) mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen war, krachte er zunächst gegen zwei Bäume und wurde anschließend sich überschlagend wieder auf die Straße zurückgeschleudert. Der Lenker zog sich erhebliche Verletzungen zu.