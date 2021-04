Hurkacz gewann Außenseiter-Finale gegen Sinner

Der Pole Hubert Hurkacz hat das Außenseiter-Finale des Masters-1000-Turniers in Miami gegen den Südtiroler Teenager Jannik Sinner gewonnen! Der 24-Jährige behielt am Sonntag mit 7:6(4), 6:4 die Oberhand und feierte seinen bisher größten Karriereerfolg. Die Topstars Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer und Dominic Thiem hatten in Miami allesamt gefehlt.