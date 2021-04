Teenager bedroht und bestohlen

Einen vierstelligen Eurobetrag erbeuteten zwei unbekannte Täter am Samstagabend in der Nähe des Unipark Nonntals. Ein Jugendlicher hatte einen vierstelligen Eurobetrag in bar dabei, weil offensichtlich ein Mopedkauf anstand. Er dürfte vor seinen zwei ebenfalls 15-jährigen Freunden mit dem Geld geprahlt haben. Dabei wurde er wohl von den bishlang unbekannten Tätern beobachtet. Daraufhin bedrohten die Beiden die drei Teenager mit einem Schlagstock und forderten ihr Bargeld, welches der 15-Jährige ihnen aushändigte. Erst fünf Minuten nach der Flucht der Täter verständigte das Opfer die Polizei. Trotz anschließend sofort eingeleiteter Fahndung nach den Tätern, verlief diese bislang ergebnislos.