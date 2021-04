Was macht die Corona-Mutation P.1 so gefährlich?

„Die Welt sollte besser aufwachen“, warnte der bekannte US-Virologe Eric Feigl-Ding vor der „ernsten Lage“. Der Wissenschaftler meint damit den beispiellosen Anstieg der Infektionszahlen durch die brasilianische Corona-Variante P.1, der nicht nur für ein überlastetes Gesundheitssystem in dem südamerikanischen Land sorgt, sondern auch für einen Anstieg der Sterblichkeit. Tatsächlich ist in kaum einem anderen Land der Welt die Lage so angespannt wie in Brasilien.