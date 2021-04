Ostern - ein Wort des Lebens und der Auferstehung

„Das Karfreitagskreuz ist ein wichtiges Zeichen. Die Aussichtslosigkeit, das Festgenageltsein am Kreuz, so fühlen sich viele von uns auch in der Corona-Krise mit ihrem stark eingeschränkten Bewegungsspielraum: wie ,festgenagelt’. Indem Jesus Christus dies alles durchleidet, zeigt er, dass uns Gott in diesen Situationen nahe ist. Dass er uns in der Ausweglosigkeit auch immer einen Weg eröffnet. Er gibt uns Kraft, durchzuhalten und dabei manches auszuhalten – im Wissen, dass Gott bei uns ist“, nimmt Virgil Steindlmüller im „Krone“-Gespräch einige Gedanken seiner Feiertags-Predigten vorweg.