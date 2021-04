Drogenlenker rammt Auto in Wien: 56-Jähriger tot

Tödlicher Unfall am Samstagmorgen in Wien: Als ein 56 Jahre alter Mann in der Breitenleer Straße im Bezirk Donaustadt in seinem geparkten Wagen saß und laut Polizei die linke hintere Fahrzeugtüre öffnete, wurde der Wagen vom Pkw eines 33-Jährigen gerammt. Der 56-Jährige wurde so schwer verletzt, sodass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Der Unfalllenker stand unter dem Einfluss von Drogen und hatte überdies keinen Führerschein.