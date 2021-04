Wie aus 400.000 Impfdosen die Hälfte wurde

12. März: Es war eine denkwürdige Pressekonferenz, zu der Sebastian Kurz kurzfristig geladen hatte: Die Impfstoff-Verteilung der EU sei ungerecht, so der Kanzler. Kurz beklagte, dass manche EU-Länder wesentlich früher „durchgeimpft“ sein werden als etliche osteuropäische Länder - oder auch Österreich, das ebenfalls zögerlich Impfstoff bestellt hatte. In einem gemeinsamen Brief mit den Regierungschefs aus Bulgarien, Tschechien, Lettland, Slowenien und Kroatien an die EU-Spitze forderte Kurz eine Reform der Verteilung. Mittelfristiges Ziel: Mit zehn Millionen zusätzlichen Pfizer-Dosen für die EU sollten die ungleichen Lieferungen an die einzelnen Länder korrigiert werden.