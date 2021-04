Maßnahmen im Gasteinertal laufen am Montag aus

Nachdem aufgrund der Infektionszahlen am 5. März zuerst in Bad Hofgastein eine Testpflicht beim Verlassen der Gemeinde in Kraft trat, weitete das Land mit 15. März die Ausfahrtsbeschränkung auf die Nachbarkommunen Bad Gastein und Dorfgastein aus. Damit war das gesamte Tal im Salzburger Pongau betroffen. Weil die Infektionszahlen dann nicht so schnell sanken wie erhofft, wurden die Beschränkungen noch einmal verlängert.