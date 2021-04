Streitschlichter (29) erlitt in Wien Messerstich

Sein Einschreiten als Streitschlichter hat für einen 29 Jahre alten Mann in der Nacht auf Freitag in Wien mit einer schweren Stichverletzung im Krankenhaus geendet. Das Opfer wollte in die Auseinandersetzung eines Pärchens eingreifen, daraufhin wurde es selbst zum Ziel der Aggression eines 42 Jahre alten Mannes.