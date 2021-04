106.550 Euro für Kutsche aus den Sissi-Filmen

Die Nachfrage bei der Online-Auktion des Dorotheum Salzburg am 1. April war enorm, saß doch die unvergessene Schauspielerin Romy Schneider in ihren drei „Sissi“-Filmen in dieser komfortablen Reisekutsche. Der um 1900 gebaute „Landauer“ stammte aus der Privatsammlung Schloss Fuschl und wurde dort in den 1950er-Jahren für die Film-Dreharbeiten genutzt.