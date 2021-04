Osterhase legt Steirern den Winter ins Nest

26 Grad in Hartberg: Sommer am 1. April in der Steiermark! Und nein, das ist kein Scherz, sondern Tatsache, wie Zamg-Meteorologe Christian Pehsl bestätigt: „Alles über 25 Grad gilt als Sommertag. Und das hatten wir am Gründonnerstag.“ Am Aschermittwoch sind die Temperaturen an dieser „magischen“ Marke noch haarscharf vorbeigeschrammt - mit 24,6 Grad in Mooslandl, gefolgt von Hartberg und Graz-Straßgang mit 23,5.