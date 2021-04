Verzweifeltes Leben mit nur 140 Wörtern pro Tag

Fesselnde Online-Fassung

Für die deutschsprachige Erstaufführung hat die junge Regisseurin Anne Mulleners diese Dystopie in einen eindringlichen, etwa einstündigen Schlagabtausch der zwei so unterschiedlichen Protagonistinnen Olivia (Maximiliane Haß) und Bernadette (Katrija Lehmann) verwandelt. Dabei bricht sie in der Online-Fassung gemeinsam mit Filmemacher Thomas Achitz die Enge des Bühnenraums auf, verlegt einige Szenen in den Botanischen Garten der Universität Graz und zeigt in eindrücklichen Bildern die schleichenden Eingriffe eines totalitären Staates ins private Leben.