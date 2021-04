Brücke von Andau baufällig

Die Brücke von Andau ging 1956 in die Geschichte ein, als Tausende Ungarn nach Niederschlagung des ungarischen Volksaufstandes nach Österreich flohen. Damals wurde sie gesprengt. Zum Gedächtnis hat man 40 Jahre später die Neue Brücke von Andau in Zusammenarbeit ungarischer und österreichischer Soldaten wieder errichtet und am 14. September 1996 feierlich eröffnet.