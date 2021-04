Fast 400.000 Steirer sind zur Impfung angemeldet

„Wollen gerechte Verteilung“

„Wir setzen auf Fairness, Gerechtigkeit und nachvollziehbare Reihenfolge, es geht nicht um Geschwindigkeit bei der Anmeldung“, sagte Wlattnig. Man habe auch Listen, wer als nächster drankommt, wenn jemand ausfällt. Die Durchimpfung bei den älteren Steirern sei schon sehr weit fortgeschritten, so Wlattnig. Zuletzt wurden rund 27.000 Zweitimpfungen durch niedergelassene Ärzte durchgeführt, deshalb habe es auch weniger Patienten bei der älteren Generation gegeben. Von den über 90-Jährigen sind 80 Prozent geimpft. Bei den über 84-Jährigen sind 60,76 Prozent vollimmunisiert, 70 Prozent haben eine Erstimpfung erhalten. Dies seien bundesweit Spitzenwerte. In der übernächsten Woche werde man eine erhebliche Zahl an Personen vakzinieren können, es seien rund 50.000 Dosen von Biontech-Pfizer und AstraZeneca avisiert.