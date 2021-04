Höfl-Riesch kündigt Sensationscomeback an

Die Schlagzeile ist gut - zu gut, um wahr zu sein: Maria Höfl-Riesch kündigte am Donnerstag auf Facebook ihr Comeback im alpinen Ski-Zirkus an. Olympia in Peking sei das große Ziel. Am Weg zur ernstgemeinten Sensations-Headline fädelt die Nachricht freilich im Datum ein: Es ist der erste April.