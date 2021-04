Motorradfahrer kam in Übersaxen von der Straße ab

Um 14.19 Uhr fuhr der Mann mit seinem Motorrad in Übersaxen von Dünserberg kommend entlang der L73 in Richtung Übersaxen. Plötzlich kam der Motorradfahrer in einer Kurve ins Rutschen, er stürzte und schlitterte samt Motorrad in eine angrenzende Wiese. Durch den Sturz wurde der Mann unbestimmten Grades verletzt. Am Motorrad entstand Sachschaden. Ursache des Unfalls war laut Polizei vermutlich zu wenig Schräglage in der Kurve.