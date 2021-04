Österreich freut sich auf die EURO-Stars

Zudem weilen auch mehrere Nicht-EURO-Teilnehmer im Lande, bieten sich als Testgegner an. Fix ist das Duell zwischen der Slowakei und Bulgarien am 1. Juni in Ried, die Türkei misst sich am 3. Juni in Klagenfurt mit Moldawien. Dazu kommt als Einstimmung auf die EURO der Hit zwischen Deutschland und Dänemark (2. Juni), Österreich trifft am 6. Juni auf die Slowakei. „Auch Aserbaidschan, Kosovo, Katar oder Georgien werden zu Gast sein. Das werden intensive Wochen“, weiß Empl.