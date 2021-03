Kapitol: Zwei verletzte Polizisten verklagen Trump

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump sieht sich im Zusammenhang mit der Erstürmung des Kapitols in Washington am 6. Jänner mit einer weiteren Klage konfrontiert: Zwei verletzte Polizisten ziehen vor Gericht. Während des Angriffs hätten sie „physische und emotionale Verletzungen“ erlitten, führen die Beamten der Kapitolpolizei in ihrer bei einem Bundesgericht eingereichten und am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten Klage aus.