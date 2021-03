Gewessler stellt Mitarbeiter wegen Nebenjobs frei

Bei gewissen Konstellationen können Reaktionen nicht ausbleiben. Wie auch in diesem Fall: Im Klimaschutzministerium werkt nämlich an wichtiger Stabsstelle Herr W., der nebenher beteiligt ist an Homepages, auf denen neben der Corona-Gefahr auch der Klimawandel infrage gestellt wird. Der Mann wurde von Ex-FPÖ-Minister Hofer ins Ministerium geholt. Seit Veröffentlichung zu seinen abseitigen Aktivitäten versucht W. offenbar, problematische Spuren im Internet zu löschen.