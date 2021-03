Taiwan als das nächste Opfer?

Die Führung in Peking lässt an mehreren Fronten die Muskeln spielen. Eine davon heißt Taiwan. Es mehren sich provokative Einflüge von Militärjets in den Luftraum des Inselstaates, welchen Peking als einen fremden gar nicht anerkennt. Das ist auch der Punkt: Laut Peking ist Taiwan eine Provinz Chinas, und dieser Alleinvertretungsanspruch wird auch von der internationalen Gemeinschaft anerkannt: keine diplomatischen Beziehungen.