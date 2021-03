Mordversuchsprozess: „Wollte sie nur erschrecken“

„Er hat gesagt, dass Blubberblasen kommen, wenn er den Toaster in die Badewanne tut“, sagt der kleine Stiefsohn vor Gericht aus. Und zwar per Video, wie auch seine Mutter, damit sie keinen Kontakt mit dem Angeklagten haben müssen. Diesem bescheinigt Gerichtspsychiaterin Adelheid Kastner eine Persönlichkeitsstörung: „Er ist sehr selbstbezogen.“ Bei der Tat war er aber, so ihr Gutachten, voll zurechnungsfähig. Lange Beratungen über eine Reihe neuer Beweisanträge haben das Verfahren am Nachmittag in die Länge gezogen, weshalb dann auf den Donnerstag vertagt wurde.