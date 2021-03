Corona „infiziert“ auch unsere Psyche!

Workshop-Programm soll für Erholung sorgen

In einer eigenen Seminarreihe unter dem Titel „AK Vital – die Lebenskraft der AK Niederösterreich“ werden insgesamt 25 unterschiedliche Seminare – vom Mental- und Achtsamkeitstraining bis hin zu einem Kabarett-Workshop – angeboten. Kursprogramme gibt es zudem aber auch aus den Bereichen Kulinarik, Kunst- und Kulturschmiede, Persönlichkeitsbildung, Sprachen und Stress am Arbeitsplatz. „Hier ist wirklich für jede und jeden das passende Angebot dabei“, ist sich Markus Wieser, Arbeiterkammer-Präsident und Gewerkschaftsvorsitzender in Niederösterreich sicher. Damit auch wirklich alle Interessierten teilnehmen können, finden die Kurse jeweils an den Wochenenden statt.