Mindesttarif: Aufatmen bei steirischen Taxlern

Normaler Taxitarif wird erhöht

Mit dem Taxi zu fahren, wird generell teurer - erstmals seit 2017. Die Gründe sind die Inflation und Änderungen beim Kollektivvertrag. Der Grundtarif - in Graz und Umgebung 3,90 Euro, in der übrigen Steiermark vier Euro - bleibt gleich. Der Preis pro Kilometer wird im Großraum Graz auf 1,80 Euro am Tag und zwei Euro in der Nacht, am Land auf 2,40 Euro bzw. 2,70 Euro erhöht.