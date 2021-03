Blamable Tor-Panne sorgt für Wirbel in der Schweiz

Es ist wohl die beste Kabarett-Nummer der bisherigen Fußball-Saison: Da heißt es immer, dass die Schweizer so gewissenhaft, genau und korrekt sind - und dann stellen sie in der WM-Qualifikation einfach einmal ein Tor auf, das auf einer Seite wohl rund 10 (!) Zentimeter zu hoch ist! Unangenehm für die Eidgenossen, nach deren Selbstverständnis so ein peinliches Malheur wohl nie passieren hätte dürfen - und doch wird die Schweiz mit dem Stadion Kybunpark in St. Gallen eine Zeitlang durch den Kakao gezogen werden dafür …