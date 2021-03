Corona-Infizierter fuhr zum Flughafen

Dann ließ sich der in Salzburg lebende Mann am 7. März - drei Tage nach seinem positiven Test - von seinem Bruder zum Flughafen nach München chauffieren. Doch die bayerischen Polizisten kamen der ganzen Sache noch vor dem Abflug nach Pakistan auf die Spur. Die Behörden brachten den Covid-Erkrankten danach wieder nach Österreich - hier wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in U-Haft genommen.