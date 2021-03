Hamilton knackt Allzeit-Rekord von Schumacher

Hamilton startete von Position zwei aus in den Grand Prix. Vor dem Start des Rennens trennten den Briten genau 17 Führungsrunden, um alleiniger Rekordhalter zu sein. In der 43. Runde war es dann so weit und der 36-Jährige fuhr die 5112. Führungsrunde. Damit schrieb er das nächste Kapitel Formel-1-Geschichte in seiner großartigen Karriere.