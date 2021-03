Ab 17 Uhr LIVE: Grand Prix von Bahrain

An diesem Wochenende startet die neue Formel-1-Saison in Sakhir (live zu sehen auf ServusTV). Max Verstappen startet von der Pole Position, dahinter folgen die beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas. Der Grand Prix von Bahrain geht heute ab 17 Uhr über die Bühne. Mit sportkrone.at oder via Zattoo sind Sie live dabei!