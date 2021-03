Der Impfstoff-Streit und was davon übrig bleibt

Türkis-Grün nach Impf-Zwist bewusst zuversichtlich

Die in der vergangenen Woche dominante Frage, ob das Finanzministerium nun auf einen Kostendeckel bei 200 Millionen Euro für den Impfstoff-Einkauf beharrt hatte, sorgte auch für Auseinandersetzungen innerhalb der Koalition. Vor allem die Türkisen waren ob heikler Aktenlieferungen des grünen Gesundheitsressorts an die Opposition heftig irritiert. Nachdem zuletzt aber auch das Gesundheitsministerium versucht hatte, in der Sache zu kalmieren, ebbte die Debatte langsam ab - und nun rückten auch Kanzler Sebastian Kurz sowie Gesundheitsminister Rudolf Anschober bewusst mit positiven Meldungen aus: Kurz etwa sagte zur „Krone“, dass „das Impfen mittlerweile in allen Bundesländern gut funktioniert“, man komme schnell und gut voran.