Österreich holt bei Impfungen auf: Platz 6 in EU

Österreichs Sprung im Ranking liegt offenbar nicht an der Aussetzung des AstraZeneca-Impfstoffs in anderen Ländern. Dänemark gab diesen Schritt am 11. März bekannt, andere Länder wie Deutschland, Frankreich und Italien zogen wenige Tage nach. Aber schon ab 10. März gab es in Österreich einen deutlichen Anstieg bei den verimpften Dosen (siehe Grafik unten). Besonders zwischen 11. und 16. schnellte diese Zahl nach oben. In dieser Zeit fand im Tiroler Bezirk Schwaz die Aktion zur Durchimpfung der Bevölkerung statt.