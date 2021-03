Polizei überrascht Tuning-Fans auf Parkplatz

Immer lauter, immer tiefer, immer schneller - um jeden Preis auffallen lautet das Motto in der Tuning-Szene. Gelungen ist dies den Fans kostspielig umgebauter Boliden zuletzt am Freitag auf der Ostautobahn. Knapp 40 Lenker trafen gegen 17.30 Uhr auf dem Seeparkplatz in Neusiedl ein.