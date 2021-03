Mädchen (14) in Linz mit Softgun am Auge verletzt

Zwei bisher unbekannte Täter haben am Freitagabend aus einem Pkw auf eine Gruppe von Jugendlichen, die sich in einem Skatepark in Linz aufhielt, mit einer Softgun geschossen. Dabei wurde ein 14-jähriges Mädchen von einer weißen Plastikkugel am linken Auge verletzt. Die Jugendliche wurde ins Kepler Universitätsklinikum gebracht.