Feuerwehren mit Nachlöscharbeiten beschäftigt

Gleich zwei Waldbrände hielten die Freiwilligen Feuerwehren in Oberkärnten auf Trab: Am Donnerstag war - wie berichtet - eine Parzelle in Sachsenburg in Brand geraten und am Freitag gab’s Feueralarm in einem Waldstück in Rennweg. Zur Brandbekämpfung standen auch Hubschrauber im Löscheinsatz. Heute, Samstag, laufen die Nachlöscharbeiten.