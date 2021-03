Waldbrand bei Rennweg: Zwei Helikopter im Einsatz

In der Marktgemeinde Rennweg am Katschberg ist am Freitagnachmittag in einem Waldstück ein Feuer ausgebrochen. „Sieben Feuerwehren und drei Helikopter, darunter auch das Bundesheer, sind im Einsatz“, berichtet die LAWZ. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Nähere Informationen sind noch nicht bekannt.