„Palmweihe“ heuer unter freiem Himmel

Am Palmsonntag gedenkt die Katholische Kirche dem Einzug Jesu in Jerusalem. Am letzten Fastensonntag beginnt liturgisch die Karwoche, auch Heilige Woche genannt. In 337 Kärntner Pfarren werden alljährlich die Palmzweige gesegnet. Im Vorjahr ist das wegen des ersten großen Corona-Lockdowns ausgefallen. „Heuer gibt es jedoch die Empfehlung und Möglichkeit, die Palmsegnungen im Freien abzuhalten“, betont Roland Stadler, Bereichsleiter im Bischöflichen Seelsorgeamt. Palmprozessionen wurden jedoch abgesagt!