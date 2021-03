Nach Herzinfarkt: Koch von Behörden sekkiert

Im September erlitt Christian E. während seiner Arbeit als Küchenchef in einer Betriebskantine einen schweren Herzinfarkt. Knapp drei Wochen später folgte ohne jede Vorwarnung eiskalt die Kündigung durch den Arbeitgeber. Seither ist der 39-Jährige ein Spielball der Behörden. „Die Krankenkasse fordert mich laufend auf, meinen Krankenstand zu rechtfertigen, obwohl ich immer alle Befunde von Haus- und Facharzt vorlege. Gleichzeitig wird mir ständig mit der Beendigung meines Krankenstandes gedroht. Das verstehe ich nicht, es ist von Anfang an klar gewesen, dass ich im März noch einmal am Herzen operiert werden. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Meine Mutter ist mit 42 an einem Herzinfarkt gestorben“, schilderte Herr E. verzweifelt.