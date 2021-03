Böhler schwer verletzt: Olympia-Traum geplatzt

„Wenn ich daran denke, was mich erwartet, bin ich natürlich am Boden zerstört. Es warten harte Monate. Ich muss wieder ganz von vorne beginnen“, sagte Böhler. „Andererseits: Jetzt habe ich definitiv keinen Zeitdruck.“ Er habe nach der Schocknachricht zuerst ans Aufhören gedacht, dann aber seinen Kampfgeist wiedergefunden. „Mein neues Ziel heißt jetzt: Paris 2024. Dort will ich stark genug sein, um um eine Medaille mitkämpfen zu können. Das ist mein großer Antrieb.“