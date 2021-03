Vermisste Vierbeiner und Tiere zur Vergabe

Vermisst wird auch die vier Monate alte dreifarbige Katze Kali mit Chip. Sie war mit dem Tiertransporter einer Tierschutzorganisation von Rumänien nach Deutschland unterwegs und ist am 20.2.2021 bei einem Zwischenstopp entlaufen. Der Tiertransporter hat folgende Halte eingelegt: Burgenland: in Nickelsdorf Neueinteilung 8 (bei der Shell Tankstelle), Niederösterreich: in 2620 Natschbach bei der BP Tankstelle Marche, Wien: in der Baumannstr. 5/13, 1030 und in der Karl-Lothringer-Str. 20/1, 1210. Wenn Sie das Tier gefunden haben, rufen Sie bitte unter 0049/6190/937300 an und beziehen sich auf die Suchdienstnummer S2566846.