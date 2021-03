Harte Zeiten für Urforelle im Ziller

Restwassermenge ist gesetzlich geregelt

„Es gibt durchaus weitere Wasserkraftwerke in Tirol, an denen die Betreiber immer noch keinen Tropfen Wasser an die Bäche abgeben“, erklärt Schähle. Dabei fordert die EU-Wasserrahmenrichtlinie, die auch in Österreich seit 20 Jahren gilt, ausreichende Restwassermengen. „Bei anderen Standorten setzt der Verbund umfassende ökologische Maßnahmen um, die dem Fischbestand zugutekommen. Das fordern wir jetzt auch für den Ziller“, erklärt der Fischereiverband.